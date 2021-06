Savona, mezzi ad altissima velocità in via Bonini. Una lettrice: "Possibile fare qualcosa?"

Abbiamo parlato ieri della situazione di pericolosità legata ai mezzi ad alta velocità su via Bonini sollevata dei volontari dell’Oasi Felina Protetta ‘Andrea Delfino’ di Legino (leggi QUI).

Una lettrice, prendendo proprio spunto da questa situazione, ci scrive: "La via è pericolosissima e non controllata da nessuno. Giorno e notte sembra una pista ad alta velocità. Mi chiedo se non sia possibile fare qualcosa vista anche la pericolosità di attraversamento su via Cadorna che rimane in curva e quelli che scendono dalla 167 non cambiano la situazione sulla velocità".