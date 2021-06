Diritti civili e Comunità cittadina, un incontro con diretta Facebook su “PD Savona città”

Un incontro con diretta Facebook sulla pagina “PD Savona città” per parlare di comunità aperta e inclusiva e come questa può e deve lavorare per applicare e concretizzare questi diritti nella crescita dei suoi cittadini e nella vita di tutti i giorni: è l’iniziativa del Gruppo Consiliare e dell’Unione comunale PD Savona, moderata da Luca Burlando, vice segretario del PD Savona, programmata per lunedì 14 giugno alle 18.

Parteciperanno alla discussione: Monica Cirinnà, Senatrice della Repubblica, Marco Russo, candidato Sindaco per la città di Savona, Roberto Arboscello, consigliere regionale, Elisa Di Padova, capogruppo PD, Mirko Principato, Presidente provinciale Arcigay, Marisa Ghersi, vicepresidente Arcimedia.

Porterà i suoi saluti Stefano Martini.