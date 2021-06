Judo, titolo italiano juniores per l'alassina Giulia Ghiglione: i complimenti dell'amministrazione comunale

"Con la ripresa delle competizioni ufficiali stanno arrivando le prime conferme di nostri atleti - Roberta Zucchinetti, Consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio vuole essere tra le prime a complimentarsi con Giulia Ghiglione che oggi a Velletri ha conquistato il titolo italiano juniores di judo - E' stata la prima gara importante dopo il fermo agonistico imposto dalla pandemia per tutto il 2020. Giulia, che per i risultati conseguiti inel 2019 aveva già ricevuto l'Adelasia d'Argento, non ha mai smesso di allenarsi, sia nella palestra Akyama di Settino Torinese, dove è iscritta, sia nella palestra OK Club di Imperia durante i periodi di soggiorno nella residenza della sua amata Alassio. Dopo gli importanti risultati internazionali ottenuti nel 2019, quando era ancora cadetta, ha ripreso oggi l'attività agonistica nella categoria juniores -48Kg, vincendo brillantemente le finali nazionali di Velletri (Roma). Ora si aspettano le convocazioni per le prime competizioni internazionali, ma nel frattempo da parte mia e di tutta l'Amministrazione Melgrati Ter i complimenti più sinceri e ammirati".