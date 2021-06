Il 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: il tema scelto per il 2021 è "Keep the world beating"

Il 14 giugno si celebra il World Blood Donor Day, la Giornata Mondiale del Donatore di sangue. Il tema scelto per il 2021 è "Keep the world beating". L'Italia era già stata scelta lo scorso anno per ospitare l'evento globale, poi rimandato a causa del Covid, quest'anno, per ulteriore sicurezza, le manifestazioni si svolgeranno solo online.

"L'ultimo anno è stato molto complicato a causa della pandemia, ma le difficoltà del sistema sanitario hanno visto, tra gli altri, il supporto dei donatori di sangue. Supporto che non è mai venuto meno ed ha permesso, pur nell'emergenza sanitaria, di continuare a garantire sangue e plasma per i malati - spiegano dall'Avis - Accanto ai Donatori che sono l'ultimo anello della catena di solidarietà sono state sempre presenti le associazioni dei Donatori, come Avis, loro collaboratori e volontari che hanno permesso di tenere aperte in sicurezza le sedi, continuare a fare promozione ed una corretta informazione. Un sistema che, insieme ai trasfusionisti ed ai Sistemi Trasfusionali ha permesso al mondo, come recita lo slogan, di continuare a battere, così come, grazie alle trasfusioni, il cuore di numerosi malati".

"In questi giorni è stato segnalato un calo delle scorte di sangue, si chiede a tutti la massima collaborazione. Il 14 giugno è un giorno speciale per ringraziare i donatori di sangue ed il gesto della donazione per aiutare gli altri, un'occasione per ricordare ai cittadini l'importanza del dono del sangue ed invitare chi è in buona salute a donare".

"Un'opportunità per sottolineare a tutti, comprese le istituzioni, la necessità di compartecipazione al raggiungimento di un obiettivo condiviso sovra-regionale di salute pubblica dove ognuno è chiamato a fare la propria parte, non solo il 14 giugno, ma tutti i giorni dell'anno" concludono dall'Avis.