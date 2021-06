Caso mascherina al festival della canzone dialettale di Albenga, Mai: "Spiace aver urtato sensibilità di qualcuno, ma sono della Lega e ne vado fiero"

"Di tutto mi era capitato sino ad oggi ma che rifiutassero di ricevere un premio consegnato da me, mi mancava ancora. Mi spiace di aver urtato la sensibilità di qualcuno ma sono della Lega e ne vado fiero". Cosi commenta con un post su Facebook Stefano Mai, capogruppo regionale della Lega, in merito a quanto accaduto durante la premiazione del Festival “San Giorgio” della Canzone in Lingua Ligure, svoltosi a San Giorgio d’Albenga nelle aree all'aperto vicine al Teatro Don Pelle (LEGGI ARTICOLO).

"Ho visto salire sul palco del festival 'San Giorgio' della canzone in lingua ligure, il premiato che già scrollava la testa e avevo già allora intuito qualcosa. E al microfono ha voluto ribadire che non avrebbe mai accettato un premio da uno con la mascherina della Lega. Visto il contesto e l'imbarazzo di tutti, ho ritenuto rimuovere momentaneamente la mia mascherina, che per altro aveva unicamente il simbolo di Alberto da Giussano" aggiunge Mai.

"Non pago, 'l'artista' ha preteso che levassi anche la spilla. Ho così accontentato il 'signore' e consegnato finalmente il premio e per me è stato un piacere. Chi mi conosce, chi conosce la mia storia politica sa da che parte sto e il lavoro che faccio sul territorio sempre a difesa della nostra gente, dei nostri territori, della nostra identità e cultura - conclude - E, in questo caso, anche a sostegno della lingua Ligure, per la quale, come gruppo regionale, abbiamo presentato una legge per la tutela e la valorizzazione. Evidentemente l'artista ha problemi con la Lega. Me ne farò una ragione".