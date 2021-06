Politica |

Savona, Arecco lascia la Lega. Sindaco Caprioglio: "Gli confermo la mia fiducia, deplorevoli gli scontri di potere nei partiti"

"Hanno contribuito a togliere serenità e incisività all'azione amministrativa di questa Giunta, il tutto a discapito della comunità"

"Nel corso del mandato amministrativo che si sta per concludere non sono mancate le divergenze di opinione con il vicesindaco Massimo Arecco, divergenze che, tuttavia, si sono ricomposte avendo sempre a mente il bene della città. Confermo, quindi, la mia fiducia al vicesindaco". A dirlo è il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio dopo che il suo vice e assessore Arecco ha annunciato l'addio alla Lega per gli attriti con i vertici cittadini e provinciali del Carroccio che non l'hanno sostenuto in questi anni e interpellato in diverse occasioni. "Quanto accaduto è la conseguenza di un modo fare politica che non mi appartiene e, anche per tale motivo, ho mantenuto nel corso di questi 5 anni la mia posizione, spesso scomoda per molti, di sindaco civico e indipendente. Trovo deplorevoli gli scontri di potere all'interno dei partiti, che hanno contribuito a togliere serenità e incisività all'azione amministrativa di questa Giunta, il tutto a discapito della comunità" ha continuato la prima cittadina che con queste parole sembra attaccare proprio uno dei partiti della coalizione che l'ha appoggiata cinque anni fa e che fa parte della sua maggioranza. "Purtroppo ritengo sia un fenomeno a livello nazionale: la politica ha abdicato al suo ruolo di guida per inseguire il consenso e, come per la società, esiste nella sua incessante attività di individualizzazione, prendendo a prestito un concetto caro al sociologo Bauman" ha continuato Caprioglio. "Auspico che, in questo periodo post pandemico, si inizi anche a ripensare al modo di fare politica all'interno dei partiti, al fine di scongiurare la disaffezione e l'indifferenza di sempre più persone alla vita democratica che ricordo richiede impegno e sacrificio" conclude il sindaco di Savona. Dichiarazioni queste che suonano come un ulteriore indizio sulla scelta di non ricandidarsi della prima cittadina uscente. Nel vertice di venerdì scorso tra i rappresentanti di tutti i partiti della coalizione pare che Caprioglio abbia annunciato di non voler riscendere in campo alle amministrative, da lì la convergenza molto quotata sull'ex primario di Chirurgia dell'ospedale San Paolo Angelo Schirru.

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.