Covid, Brunetto (Lega): "Aumento disagio psichico anche in Liguria"

"Anche in Liguria è emerso, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus, un generale aumento del disagio psichico della popolazione, soprattutto per quanto riguarda i più giovani". Lo ha dichiarato il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

"Stamane, insieme al consigliere regionale Lilli Lauro, ho quindi incontrato il presidente dell’Ordine degli psicologi della Liguria Mara Fiaschi e il consigliere dell’Ordine Beatrice Baratta, che ingrazio per la proficua collaborazione".

"Abbiamo poi individuato le possibili aree di intervento e assicurato il pieno sostegno di Regione Liguria anche a questi professionisti della sanità sul nostro territorio" conclude Brunetto.