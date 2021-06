Ospedali nel savonese, la Lega decisa: "Riaprire Ppi di Albenga e il Punto Nascite di Santa Corona"

“Ora si può e si deve riaprire il Punto di primo intervento al Santa Misericordia di Albenga H24, mantenendo l’apertura degli altri ‘Ppi' in Liguria e un adeguato numero di medici nei pronto soccorso della nostra regione. Inoltre, occorre riaprire il Punto nascita del Santa Corona a Pietra Ligure e avviare in tutta la regione la ripresa di una consona quantità di sedute operatorie per ridurre le liste di attesa. La Lega ha quindi presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale ad attivarsi per verificare la possibilità che gli ospedali genovesi supportino momentaneamente le carenze numeriche di medici, in particolare di specialisti in Medicina d’urgenza, Anestesia e Rianimazione, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, per consentire fin da subito il regolare svolgimento delle prestazioni. Allo stesso tempo chiediamo che la giunta si attivi affinché l’Università di Genova inserisca tutte le Asl liguri nella rete formativa in modo da consentire il flusso di specializzandi nelle discipline sopra citate, anche ai fini dell’assunzione dei giovani medici presso le Asl del Levante e del Ponente ligure”.

Lo hanno dichiarato il presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto e il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).