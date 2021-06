Spotorno, i lavori alla pavimentazione della passeggiata tra due moli destano i dubbi della minoranza

"Il tratto di passeggiata tra il molo Sirio e il secondo molo, in parte riqualificato con la posa della copertura in sanpietrini dalle aiuole del secondo molo sino ai Bagni Palace Beach e nel tratto dal molo Sirio ai bagni La Torre, versa in uno stato di manutenzione che non è confacente a un paese a vocazione turistica: rattoppi in cemento, punti di piastrelle rotte e alzata con rischio di caduta".

E' questa la premessa del gruppo "Spotorno che vorrei" contenuta nell'interpellanza presentata al sindaco Fiorini e all'assessore ai Lavori Pubblici Marina Peluffo per conoscere le intenzioni dell'Amministrazione sulla riqualificazione del lungomare e di alcuni tratti in particolare.

E' il caso della porzione di viale nei pressi dei bagni "La Torre" dove, riferiscono i consiglieri Spiga e Bonasera, la convenzione prevede la consegna dell'opera allo stato attuale e la copertura di porfido in blocchetti a carico dell’amministrazione comunale: "Malgrado i lavori siano terminati da più di un mese, il titolare dei bagni ha dovuto transennare parte del solaio per poter concedere il passaggio pedonale alle persone senza che queste debbano bypassare il tratto oggetto dell’intervento percorrendo il sedime stradale della via Aurelia, con tutto quello che ne consegue".

"Se quanto sopra è vero - aggiungono dalla minoranza - è superfluo sottolineare come non sia possibile ad oggi, in piena stagione, non aver organizzato per tempo, la consegna del materiale di copertura per dare alla nostra comunità, ma soprattutto a chi sceglie il nostro territorio per le proprie ferie, un termine dei lavori confacente a quanto ci sia aspetta".

"Non è possibile, dopo mesi di lavoro, per altro un tratto di passeggiata che è limitata pertanto rilevabile nelle misure e nella quantità di materiale da ordinare, non si sia dato seguito al termine delle opere del privato con la finitura della pavimentazione. Inoltre è da sottolineare come sia possibile non pensare ad un intervento di rifacimento dell’ulteriore tratto ancora piastrellato, che risale al 1984" continuano.

Un'altra duplice domanda posta dai consiglieri riguarda quindi l'impiego dei 181mila euro ricevuti dall'Amministrazione attraverso la Regione per i danni riportati dall'alluvione del 2018: "Come mai ad oggi non si è proceduto all’appalto della riqualificazione dell’ultimo tratto di passeggiata ancora in piastrelle? Come mai questa Amministrazione, che con tutta probabilità si presenterà alle prossime elezioni comunali per chiedere la conferma, non ha messo a bilancio nessuna somma per la riqualificazione urbana della passeggiata a mare?"

"Il nostro territorio non deve attendere che venga sottoscritta la convenzione tra gli attuali proprietari del ex Hotel Royal per consentire, a scomputo degli oneri, per altro davvero pochi, di realizzare circa 300 metri lineari di passeggiata, lasciando nel degrado il nostro fronte mare unico nel suo genere, che collega il territorio di Bergeggi con quello di Noli" affermano dall'opposizione.

"L’amministrazione comunale ha investito gli oneri di urbanizzazione ricevuti dalla vicenda Ekinacea - aggiungono - andando a progettare e realizzare un’area sportiva al parco Monticello, quando avrebbe potuto investire un parte di questi oneri nella riqualificazione urbana del paese, che porta sempre più disagio nei cittadini e nostri ospiti, soprattutto della passeggiata a mare che desta davvero ilarità e sgomento" concludono gli esponenti di Spotorno che vorrei.