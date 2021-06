Covid, attivato punto vaccinale presso la farmacia di Urbe: fascia età prenotabile 18-59 anni

Un punto vaccinale presso la farmacia di Urbe. Lo comunica sulla propria pagina Facebook il comune savonese: "Siamo lieti di comunicare che anche ad Urbe, è stato autorizzato un punto vaccinale per somministrazione vaccino anti-Covid".

"È attivo da sabato 19 giugno fino a fine anno 2021 presso la farmacia di Urbe, a Martina in via Zunini 2, dalle 12.30 alle 14.30 per un totale di 12 somministrazioni per seduta. Il vaccino somministrato è il Pfizer".

"La fascia di età prenotabile va dai 18 ai 59 anni, salvo successive modifiche. Attualmente possono prenotarsi solo residenti in provincia di Savona con medico curante dell'Asl 2. Il medico vaccinatore è il dottor Paolo Bruzzi. Il servizio è totalmente gratuito" concludono dal comune.