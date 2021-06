Albenga, il Rotary Club dona caldaie per gli alloggi di emergenza abitativa

Il Rotary Club Albenga ha finanziato i lavori di adeguamento e acquistato nuove caldaie per gli alloggi che il comune di Albenga sta sistemando per le emergenze abitative.

“Voglio ringraziare, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità ingauna, il Rotary Club Albenga che ha donato nuove caldaie per gli alloggi di emergenza abitativa che stiamo predisponendo e finanziato l’adeguamento di quelle già presenti" commenta l’assessore ai servizi sociali Marta Gaia.

"I servizi sociali spesso si trovano nella condizione di dover reperire una sistemazione in emergenza per persone o famiglie in difficoltà, questi alloggi, la cui sistemazione è stata resa possibile anche grazie all’impegno dell’ufficio patrimonio del comune di Albenga, saranno indispensabili proprio per affrontare tali situazioni che, purtroppo, rischiano di aumentare con lo sblocco degli sfratti - prosegue - Il Rotary club di Albenga ancora una volta ci è venuto incontro con questa donazione andando, di fatto, ad aiutare le persone più fragili".

"Colgo l’occasione per ringraziare in particolare la dottoressa Anna Maria Rebuttato, presidente uscente del Rotary di Albenga, per il suo operato in questo anno difficile per tutti e per augurare buon lavoro alla dottoressa Crotti che le subentrerà" conclude l’assessore Gaia.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Voglio ringraziare il Rotary Club che ancora una volta ha dimostrato di ascoltare le esigenze della nostra Città. Trovare una soluzione per le famiglie e le persone che vivono un momento di particolare difficoltà fornendo loro un alloggio in emergenza abitativa è una priorità che stiamo affrontando attraverso la predisposizione di alcuni appartamenti che adibiremo a tale scopo".

"Colgo quest’occasione per ringraziare la dottoressa e amica Anna Maria Rebuttato, presidente uscente del Rotary di Albenga, per la costante collaborazione e il proficuo dialogo che abbiamo portato avanti in questi anni segnati anche dall’emergenza Covid. Un augurio – aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis – va alla dottoressa Federica Crotti che prenderà il suo posto".