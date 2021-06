Alassio, convocato per domani il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

E' partita ieri mattina la lettera del sindaco Marco Melgrati all'indirizzo del Prefetto, del Questore, del Comandante Provinciale dei carabinieri e della Guardia di Finanza e, per conoscenza al dirigente del Commissariato di Alassio Gilda Pirrè, del Comandante della Compagnia dei carabinieri di Alassio Ten. Col. Massimo Ferrari e al Comandante della Guardia di Finanza di Albenga Cap. Vanessa Senatore. L'oggetto, naturalmente, la questione ordine pubblico della Città di Alassio.

"L'ho dichiarato subito, occorre un risposta tempestiva per soffocare il fenomeno sul nascere - il commento del primo cittadino di Alassio - ma per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Di qui la mia lettera alle forze dell'ordine con il quale ho voluto sollecitare un incontro urgente per valutare un distaccamento di personale fisso nella città di Alassio a supporto del già esiguo personale a disposizione di Polizia e carabinieri".

Il testo prosegue con la richiesta di un'unità cinofila nei fine settimana e del coinvolgimento anche della Guardia di Finanza per un ulteriore pattugliamento serale nei fine settimana estivi.

Pronta la risposta della Prefettura che ha subito convocato per la giornata di domani alle ore 17 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per esaminare il caso della Città di Alassio. Vi prenderà pare direttamente il Sindaco Melgrati con il comandante della Polizia Municipale Francesco Parella.​