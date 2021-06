Alassio, sopralluogo di tecnici e i dirigenti dell'Anas sull'Aurelia bis

Si sono svolti nei giorni scorsi i sopralluoghi sull'intera tratta dell'Aurelia Bis. Presenti i tecnici e i dirigenti dell'Anas di Genova accompagnanti dal Comandante di Polizia Municipale del Comune di Alassio, Francesco Parrella. "E' una strada statale, quindi di loro pertinenza - spiega lo stesso Parrella - ma si sono rivolti a noi in virtù della nostra presenza sul territorio e la migliore conoscenze del traffico locale".

Entro la fine della settimana sarà pronto il primo progetto di massima.

"Dovrà essere coinvolto anche il Comune di Villanova, la Società Autostrade e il Comune di Albenga, sulle cui aree di competenza ha sede il tracciato dell'Aurelia bis - aggiunge Marco Melgrati, sindaco di Alassio - Le idee sono diverse, verosimilmente si è parlato di installare quattro rilevatori di velocità, due per ogni senso di marcia, sulla scorta di quelle già installate sul Ponte San Giorgio (ex Morandi) a Genova, e di installare nuova segnaletica e bande sonore sulla linea di mezzeria, ma dovremo attendere il progetto definitivo per comprendere cosa esattamente sarà messo in essere per evitare che gli episodi tragici registrati nel maggio scorso, e non solo quelli, abbiano a ripetersi".