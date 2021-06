Albenga, a Campochiesa installata l’undicesima telecamera per la sicurezza della frazione

È stata installata l’undicesima telecamera a Campochiesa d’Albenga, per 'circoscrivere' la frazione e risolvere, o almeno contenere, i problemi legati alla sicurezza.

Le telecamere, di cui una OCR (per la rilevazione delle targhe) sono state in parte autofinanziate dagli abitanti della zona, grazie a un Comitato di quartiere nato nel 2018 appositamente per questo scopo, e in parte donate dal Comune di Albenga.

“Siamo molto soddisfatti, questo è un ottimo risultato per noi”, commenta un portavoce del Comitato.

“Ci siamo uniti in un Comitato proprio per dare una risposta ai problemi legati alla sicurezza, in primis i furti negli appartamenti, problema che ha colpito parecchie famiglie della frazione anche più volte nel corso del tempo – spiega il portavoce - Poi c’è il problema dello spaccio di droga, con un’attività piuttosto intensa”.

“L’obbiettivo è quello di risolvere, o comunque almeno avere un po’ di sicurezza in più, grazie agli ‘occhi’ puntati h24 per 365 giorni l’anno in tutta la frazione”.

“Il sistema è stato pensato in collaborazione con i Vigili Urbani di Albenga e, per chiudere il cerchio, necessiterebbe dell’installazione di un’ulteriore telecamera. Per questo motivo chiediamo agli abitanti della zona che ancora non hanno contribuito, di mettersi in contatto con noi, in modo da dare delucidazioni sull’area da coprire e poterci attivare per la raccolta dei fondi necessari. Con una piccolissima spesa per ogni famiglia, riusciremmo a mettere in sicurezza l’intero territorio di Campochiesa” conclude il portavoce del Comitato di quartiere.