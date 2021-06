Borgio Verezzi, tamponamento all'altezza del passaggio a livello: motociclista in codice giallo

Macchina dei soccorsi mobilitati intorno alle 14 a Borgio Verezzi, nei pressi del passaggio a livello ferroviario dove, a seguito di un tamponamento le cui cause sono ancora da accertare, una persona a bordo del suo scooter è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona.

Sul posto sono giunti i militi della Croce Bianca di Finalmarina per prestare i primi soccorsi e trasferire poi la vittima al nosocomio pietrese in condizioni non gravi, e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.