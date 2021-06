Noli, donna cade sul Sentiero del Pellegrino: soccorsi mobilitati (FOTO)

Infortunio per una escursionista nell'entroterra tra Noli e Finale: la donna, mentre si trovava intorno alle 13.45 sul famoso "Sentiero del Pellegrino" per cause non ben accertate è caduta rovinosamente a terra riportando diversi traumi, in particolare uno alla caviglia.

Sul posto, nei pressi della "Grotta dei Falsari", sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra 11 proveniente dalla centrale di Savona e una squadra del nucleo Saf, il personale del 118 coi volontari della Croce Bianca di Noli e i volontari del Soccorso Alpino.

Essendo la zona impervia i soccorritori hanno trasportato la donna fino all'ambulanza su di una barella "Kong". Da lì poi è stata trasportata al Santa Corona di pietra Ligure.