Pietra Ligure piange la scomparsa di Fulvio Bosio, titolare dello storico negozio di biciclette

Pietra Ligure è in lutto per la perdita di una figura tra le più caratteristiche del paese. All'età di 62 anni, dopo aver a lungo lottato contro un male incurabile, se n'è andato Fulvio Bosio.

Per chi è nato, vissuto o anche ha solamente frequentato Pietra, era impossibile non sapere chi fosse: titolare dello storico "Cicli Bosio", negozio di piazza Martiri della Libertà a due passi dal Comune, un pezzo di storia cittadina. Una eredità tramandata dal padre Pierin, dal quale ha potuto imparare i segreti delle due ruote, e proseguita negli anni anche grazie alla collaborazione dei figli Kristian e Piero.

Il suo negozio però era un punto di riferimento che andava oltre le questioni puramente legate alle biciclette, era spesso frequentato anche semplicemente per passare un po' di tempo in compagnia a chiacchierare del suo amato Milan, del quale era tifosissimo, ma non solo. E soprattutto per i bambini c'era sempre un occhio di riguardo: caramelle in omaggio e una dolcezza che per molti dei più piccini ha reso unico quell'omone sempre impegnato tra un lavoro e l'altro.