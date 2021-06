Incontrare l’anima gemella: oggi si trova online

Dalle ultime ricerche emerge una situazione in cui sono sempre di più i single che vivono da soli loro malgrado. Infatti, non si tratta di una vera e propria scelta di vita ma piuttosto di una situazione in cui molti si ritrovano. Tanti confessano di essere ancora single perché non hanno ancora incontrato l’anima gemella e hanno difficoltà a trovare occasioni in cui conoscere nuove persone per iniziare una relazione e una storia d’amore.

È evidente che nel nostro paese, come in tanti altri, il tasso di matrimoni è in costante diminuzione, al pari di quello della natalità, fattori che stanno delineando un cambiamento nella composizione delle società moderne. È vero che esistono le unioni civili ma anche queste hanno subito una battuta d’arresto.

A questo quadro desolante, negli ultimi due anni si è aggiunto pure il virus covid – 19 che ha stravolto le vite di tutti ma soprattutto quelle dei single. In seguito a chiusure, divieti di uscita, restrizioni e distanziamento sociale, chi era solo, lo è diventato ancora di più. Le occasioni di incontrare qualcuno si sono ridotte drasticamente, anzi, azzerate del tutto. La pandemia ha messo in risalto la solitudine di tante persone che si sono viste annullare ogni possibilità di contatto: aperitivi in centro, cene fuori, serate nei locali, visite culturali, gite fuori porta, etc. sono diventate tutte improvvisamente bandite. In questa situazione si è registrato quindi un boom di iscrizioni ai siti di incontri. Tanti hanno iniziato a scaricare applicazioni per fare nuove conoscenze sullo smartphone proprio durante la pandemia.

Negli ultimi tempi sono in aumento le persone che si rivolgono alla rete per incontrare l’anima gemella. Utilizzando i migliori siti di incontri oggi è possibile fare conoscenza in modo facile, veloce e sicuro. Sono molto precisi molti i vantaggi del dating online, potendo contare su una vasta gamma di scelta. Infatti, i siti di incontri non sono tutti uguali ma esistono diverse tipologie da scegliere in base al tipo di relazione che si cerca, all’età, all’orientamento sessuale.

Le piattaforme rappresentano uno spazio virtuale per incontrare altre persone interessate a iniziare una relazione. È sufficiente creare un profilo personale, come capita su qualsiasi altro social network per iniziare le prime conoscenze. Si possono condividere alcune informazioni personali e immagini, e soprattutto visionare quelle degli altri.

Per trovare il migliore sito di incontri a cui iscriversi, si devono prendere in esame diverse caratteristiche. Una di queste è il volume di traffico cioè la quantità di utenti all’interno della piattaforma. Un sito ad alto traffico garantisce maggiori occasioni di incontrare finalmente una persona con cui iniziare una relazione.

Il mondo del dating online va analizzato non solo in base al bacino di utenza, ma anche su sul tipo di utenza stessa. Infatti, chi cerca l’anima gemella dovrebbe evitare tutte le piattaforme dedicate agli incontri occasionali. Cercando bene in rete è possibile trovare target molto precisi come per esempio siti per gay, vegani o cattolici.