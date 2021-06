Refin è lo speciale gres porcellanato che dona vita agli ambienti

I pavimenti gres di Ceramiche Refin uniscono le esclusive qualità tecniche di una produzione e progettazione Made in Italy, dall’estrema resistenza all’usura alla natura antigeliva, al fascino di effetti che fanno rivivere un’ampia varietà di materiali, come pregiati marmi, cotto e resine. In particolare, il gres porcellanato effetto legno permette di dare nuova vita agli ambienti grazie a palette cromatiche originali, dal grande impatto visivo.

La sezione relativa all’effetto legno di Refin è composta da diverse collezioni, per interpretare così le tante esigenze dei progetti d’arredo. La rielaborazione del legno sulla ceramica passa dall’utilizzo di risorse tecnologiche all’avanguardia, abbinate a un’attenta progettualità. Prendono forma quindi superfici attuali ed esclusive, senza rivelarsi artificiose.

Entrando nel merito delle prerogative delle diverse linee, incontriamo l’essenza di rovere dal carattere rigoroso di Deck, la grandezza della natura e la maestosità delle foreste di castagni millenari espresse da Giant.

E queste non sono che alcune delle opzioni disponibili nell’ambito del gres porcellanato effetto legno. Insieme ai pavimenti a cassettone di Mansion e Baita troviamo le piastrelle effetto legno di di Larix e la rivisitazione dell’effetto legno bruciato che si ispira allo Yakisugi della collezione Kasai.

Gli effetti proposti hanno per protagonisti anche molti altri materiali, ne sono dimostrazione le collezioni Riflessi (progetto di ricerca ispirato alle aree Mediterranee), Blended (che nasce dalla sapiente selezione di diverse evocazioni lapidee), Prestigio Onyx (reinterpretazione in chiave contemporanea dell’onice) e Pedra Azul (la collezione trae ispirazione da una pietra di origine calcarea). Solo per citare quattro linee tra le più note e apprezzate dal pubblico.

Varietà e completezza dell’offerta sono coniugate con una capacità produttiva aziendale che supera i 7 milioni di mq l’anno, grazie a impianti innovativi dedicati alla realizzazione di grafiche e alle attività di post-lavorazione.

All'interno del catalogo Refin sono presenti soluzioni per contesti residenziali, negozi, bar, ristoranti, uffici, spazi espositivi, hospitality e spazi pubblici.