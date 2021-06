Sanità, Basso (Grande Liguria) attacca Toti: "Basta propaganda elettorale, la cittadinanza aspetta qualcosa di concreto"

"La politica sanitaria Regionale riesce sempre a stupirci con veri e propri colpi di teatro". Cosi commenta Luigi Basso della segreteria regionale di Grande Liguria.

"Il 12 giugno era stato annunciato su tutti quotidiani la convenzione con il Gaslini che avrebbe fornito pediatri all'Asl 2 per garantire testualmente; la guardia attiva h24 agli ospedali di Savona e Pietra Ligure. Il 14 giugno il presidente della commissione salute e sicurezza e il Capo Gruppo della Lega avevano annunciato con enfasi di aver presentato in Regione un ordine del giorno per fare riaprire il Punto Nascite nel DEA di secondo livello di Pietra Ligure, chiuso da oltre 200 giorni, e il Punto di Primo Intervento di Albenga".

"Noi che ormai conosciamo bene le promesse da marinai della politica specie nell'approssimarsi delle elezioni, non ci siamo uniti al coro dei 'congratulandi', aspettando la prova dei fatti, che è arrivata oggi con una precisione svizzera: pare che i vertici sanitari abbiano comunicato che dalla data odierna l'attività pediatrica presso il pronto soccorso di Pietra Ligure avverrà con le seguenti modalità in presenza dalle dalle 8.00 alle 20.00 e in pronta disponibilità dalle 20 alle 8".

"In soldoni: dalle 20 alle 8 il pediatra è a casa e viene chiamato al bisogno, in un DEA di secondo livello e in estate facciamo immaginare a voi quanti interventi e quante ore farà il pediatra reperibile che probabilmente il pomeriggio del giorno dopo dovrà essere regolarmente in servizio, e che se abita lontano avrà anche il problema della viabilità specie nelle prime ore della sera".

"A noi pare, se così fosse, una scelta scellerata e pericolosa che dimostra che il Covid non ha insegnato nulla e che l'amministrazione regionale continua a fare ciò che è sempre stato fatto in precedenza depotenziare il DEA di secondo livello".

"Signor presidente (si riferisce al governatore Toti, ndr) basta propaganda elettorale, basta visite ecumeniche con aperitivi, i cittadini Liguri si aspettano dopo sei anni che produca specie in sanità qualcosa di concreto e non solo chiacchiere e promesse non mantenute" conclude Basso.