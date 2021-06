Savona, Lirosi attacca la Giunta: "Dopo 5 anni ha addossato la colpa del proprio immobilismo ai precedenti amministratori"

"Il Consiglio Comunale ha approvato l’ultimo bilancio in questo mandato, con la consueta e stanca difesa dell’attuale Giunta che, ancora dopo 5 anni, ha addossato la colpa del proprio immobilismo ai precedenti amministratori. Un copione ormai stantio. E sono stati ancora citati 100 milioni di debito, davvero fantasiosi". Così l'ex assessore comunale di Savona, all'epoca della Giunta guidata dal sindaco Berruti, Francesco Lirosi.

"In realtà - prosegue Lirosi - non si deve dimenticare che la Giunta precedente ha lavorato nel periodo della peggiore crisi economica europea degli ultimi 70 anni, pandemia esclusa naturalmente; tra il 2012 e il 2018, conseguentemente a ciò, ma anche alla politica di grandi tagli attuata dai vari Governi, quasi 400 comuni italiani avevano già iniziato le procedure di riequilibrio e quasi 200, addirittura, quelle per il dissesto; a Savona la situazione reale presentava parecchi milioni di mutui accesi per grandi opere utili alla città, cifra comunque già in contenimento dal 2006, e via via diminuiti, e pochi milioni di crediti, reali ma incagliati. Ma per gli attuali amministratori cittadini una famiglia che accende un mutuo per ristrutturare la casa deve considerarsi in dissesto?; l’inadeguatezza di questa Giunta l’ha portata a chiudersi in sé stessa, staccandosi sempre di più dai cittadini, neppure utilizzando le somme a disposizione e, addirittura, perdendo contributi regionali faticosamente ottenuti dalla Giunta precedente; dalle relazioni annuali della Corte dei Conti si deduce che si è tagliato più del dovuto. Dunque, si è badato solo a mantenere lo stato prudenziale, senza investire, senza assumere nei settori cultura, sociale e servizi; invece, come detto: si è perso il contributo regionale di Euro 100.000,00 per la copertura dei campi sportivi di via Famagosta, ottenuto dalla precedente Giunta; si è taciuto sul fatto che i soldi pubblici del Fondo per le Periferie fossero utilizzati per ristrutturare villa Zanelli, bene privato di ARTE Genova, che diventerà un albergo di lusso e resterà di proprietà privata (e non, come auspicavamo, un centro di cultura professionale per i giovani di Savona); si sono presentati solo 2 progetti inerenti all’imminente arrivo di grandi somme di denaro per il Recovery europeo".

"Io non credo che una amministrazione possa funzionare con: 1 i sorrisi 2 l’eccessiva prudenza amministrativa 3 una unica persona disponibile al dialogo con i cittadini. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una città sempre più sporca; giardini non curati; poco rispetto per gli animali, con aree canine degradate (l’ultima l’avevo fatta costruire io in corso Ricci: un piccolo gioiello; divisa in due, per le diverse taglie degli animali; in zona centrale ma senza disturbo per gli abitanti; con illuminazione; con due fontanelle). L’ho recentemente visitata: sporca, disordinata, sembra abbandonata. Non manca la nota comica. Per il c.d. campo nomadi avevo effettuato incontri, in loco e a palazzo; redatto il progetto; con l’aiuto della PM scritto il regolamento, poi discusso in CCP e portato in Consiglio Comunale, subendo feroci (e, in parte, ridicole) critiche. E questa Giunta cosa ha fatto? Ha ora presentato un progetto, palesemente simile al mio. No, in realtà mi sbaglio: il mio tendeva al reinserimento sociale degli interessati attraverso un severissimo regolamento comportamentale ed era stato firmato dagli stessi per accettazione e, altresì, evitava disagio per i vicini e danno erariale per il Comune. Questo tende palesemente solo ad uno sgombero, più o meno sollecito. Insomma, ben hanno detto le opposizioni: cari governanti, è mancata l’anima; non avete favorito occasioni di aggregazione sociale; non ci sono progetti per la crescita della città, per il porto, per l’università; l’asfaltatura delle strade é da terzo mondo; le periferie sono state abbandonate. In sostanza, non solo non siete risultati all’altezza del difficile compito, ma non avete amato i cittadini e, oggi, al di là delle immancabili - e legittime - preferenze politiche, lo hanno capito proprio tutti" conclude l'ex assessore savonese.