Pediatria del Santa Corona, De Vincenzi e Liscio: "Preoccupati per il lungo periodo in cui non ci sarà la presenza attiva del medico pediatra"

“In merito alla rimodulazione del servizio pediatrico presso il pronto soccorso del Santa Corona, che da oggi è garantito in presenza solo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 mentre per le successive 12 ore funzionerà solo in reperibilità, l’Amministrazione comunale non nasconde la sua preoccupazione per il lungo periodo in cui non ci sarà la presenza attiva del medico pediatra, soprattutto in considerazione dello stato disastroso del traffico causato dai numerosi cantieri sull’autostrada che, di fatto, tiene in ostaggio i comuni costieri con il blocco quasi totale della viabilità dovuta alle code chilometriche che si formano in autostrada e che spingono i mezzi pesanti e non a riversarsi sull’Aurelia con le conseguenti e ormai insopportabili code continue" Così, attraverso una nota stampa, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio.

"Quello che auspichiamo è, ovviamente, che questa sia veramente una soluzione emergenziale di brevissima durata (in attesa dell’arrivo dei pediatri dal Gaslini previsti dall’accordo di sinergia siglato con l’istituto genovese) e non si tratti dell’ennesimo depotenziamento e che al più presto venga ripristinata la funzionalità in presenza 24 ore su 24, considerando che il pronto soccorso del Santa Corona è un DEA di II livello e anche tenendo conto del fatto che stiamo entrando nei mesi clou della stagione estiva, con il moltiplicarsi delle presenze in riviera", concludono De Vincenzi e Liscio.