Albenga, l'assessore Pollio in visita al canile: "Struttura sinonimo di civltà"

L’assessore all’ambiente Gianni Pollio nella giornata di ieri si è recato presso il canile di Albenga in Regione Enesi per far visita al personale comunale che si prende cura dei cani, gli operatori del Servizio Veterinario dell’Asl con cui il canile è convenzionato, i volontari e, naturalmente, gli amici a 4 zampe che vi sono ospitati.

"Se per alcuni di loro il canile rappresenta una soluzione temporanea in attesa dell’adozione - aggiunge l'assessore ingauno - per altri, purtroppo, sarà la casa definitiva. Voglio ringraziare tutto il personale che opera nel canile e che si prende amorevolmente cura dei cani instaurando con essi un rapporto d’affezione, i volontari, il personale ASL ed anche tutti i privati cittadini che donano cibo per gli ospiti del canile".

"Colgo l’occasione per lanciare un appello contro l’abbandono degli animali, fenomeno in aumento con l’arrivo della stagione estiva. L’abbandono non solo è un reato penale punito dalla Legge, ma è anche un atto incivile e crudele” conclude Pollio.

Il Canile di Enesi ospita in prevalenza cani di taglia media o grande che, forse per questo, trovano più difficilmente una famiglia che voglia adottarli come Iron un cagnone dal carattere buono e mansueto in attesa di adozione da oltre 2 anni o la dolce Melly una grande giovincella con un buon carattere e molto intelligente che ama correre e svagarsi, o Tito un cane esigente, dinamico, ricettivo ed energico di 7 anni di cui tantissimi passati in Canile.