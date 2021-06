Carcare-Predosa, una conferenza per radunare i principali attori locali

Una conferenza per sostenere una richiesta univoca: la realizzazione della bretella autostradale Carcare-Predosa.

L'iniziativa promossa da un comitato apolitico composto da alcuni sindaci della Val Bormida, si terrà la mattina di sabato 19 giugno presso l'Auditorium di Noberasco a Carcare. Numerose le autorità invitate alla conferenza, tra cui i rappresentanti del mondo imprenditoriale locale.

Sarà una riunione trasversale. L'obiettivo è mettere attorno ad un tavolo i principali attori locali affinché il progetto dell'arteria Carcare-Predosa possa tradursi nel prossimo futuro in realtà.

Come oramai noto, si tratta di un progetto risalente agli anni 60. Considerato da molti come una grande opportunità per la Val Bormida e l'intera provincia di Savona. La bretella infatti, dovrebbe scaricare il traffico nella parte a Ponente della Liguria. Tenuto conto del gap infrastrutturale, tale opera potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per la viabilità ligure.