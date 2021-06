Caso Bolia, il comune di Tovo fa il punto della situazione: "Vicenda sostanzialmente chiusa"

Sentenza Corte dei Conti sul "caso Bolia". La nota diramata dal comune di Tovo San Giacomo: "Come già riferito nei giorni scorsi ai consiglieri comunale, sabato 5 giugno, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della biblioteca civica “Mario Borsalino” si è fatto cenno alla realizzazione dei lavori cofinanziati in parte con i proventi del recupero delle somme sottratte in anni passati dal responsabile finanziario deceduto" commentano il sindaco Alessandro Oddo e l'assessore al Bilancio Luigi Barlocco.

"Poiché la vicenda si è sostanzialmente conclusa riportiamo per completezza gli esiti - aggiungono - L’ammanco complessivo causato da emissione di mandati di pagamento irregolari è stato certificato in 57.414,05 euro. La Corte dei Conti di Genova con propria sentenza aveva decretato l’obbligo di rimborso al comune di Tovo San Giacomo per una somma complessiva pari a 64.028,48 euro così suddivisi: 45.158, 48 euro a carico degli eredi Bolia e 18.870,00 euro a carico della Banca Carige".

"Gli eredi Bolia hanno da pochi mesi terminato di versare quanto dovuto ed hanno estinto il debito. Banca Carige aveva presentato appello contro la sentenza di primo grado. Nel giudizio di appello è stata nuovamente condannata al pagamento di euro 18.870,00. Banca Carige ha presentato ulteriore appello in Cassazione ancora in attesa di sentenza definitiva - concludono il sindaco e l'assessore al Bilancio - Sarà comunque cura dell’amministrazione comunale dare conto dell’esito finale del procedimento".