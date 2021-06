Covid, somministrati oltre ventimila dosi di vaccini in ventiquattr'ore, incidenza a 6 casi ogni 100.000 abitanti

Confortanti i dati dell'andamento della pandemia da Covid-19 nella nostra regione. L’incidenza in Liguria è pari a 6 casi ogni 100.000 abitanti. Un caso ogni 100 mila abitanti si registra a Imperia, 12 a Savona, 4 a La Spezia e 6 a Genova.

Oggi inoltre, si registra un altro record di vaccini in Liguria: sono infatti 20.402 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore, 18.954 quelle a mRNA virale, 1.448 quelle a vettore virale.

“Anche oggi abbiamo compiuto un importante passo avanti nelle lotta al virus – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti. La campagna vaccinale portata avanti nella nostra Regione, l’importante lavoro della nostra Sanità e le regole di contenimento ci hanno permesso di entrare nella zona verde europea, che non prevede restrizioni per i viaggiatori che arrivano da quell’area. Un ulteriore obiettivo raggiunto visto che la Liguria è tra le poche regioni d’Italia ad ottenere il via libera dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie".

"In base ai monitoraggi effettuati nelle ultime due settimane l'incidenza dei contagi, prosegue Toti, monitorata dall'agenzia dell'Unione europea, si è infatti attestata al di sotto dei 25 nuovi casi ogni 100mila abitanti con un tasso di positività del 4%. Una dimostrazione di come il virus continui a circolare sempre di meno visto che gli ospedalizzati sono ulteriormente calati, conclude, di altre sette unità e anche oggi non si sono registrati decessi”.