Parcometri fuori uso nel centro di Savona, il comune ne noleggia 14: si potrà pagare con la app

Parcometri fuori uso nelle vie del centro Savona con i cittadini che da mesi ormai sono sul piede di guerra perché non riescono a pagare il parcheggio visto che non contemplano il pagamento con la carta, se non con le monete, rischiando di prendere la multa.

Da lì la decisione della giunta comunale di dare vita, insieme ad Ata, gestore del servizio, ad un rinnovo parziale dei parcometri installati nelle vie del centro savonese garantendo così, evitando la manutenzione di quelli presenti, il miglioramento del servizio.

Saranno così noleggiati quattordici parcometri per un anno con la proroga di ulteriori sei mesi.

Nessun aumento della sosta, aspetto più importante per i cittadini e un pagamento che potrà avvenire tramite app da scaricare sul proprio cellulare, allineandosi così a molti altri comuni, che potrà così permettere ai savonesi di non girovagare per la città per cercare un parcometro.

Tra i più accesi, prima della soluzione trovata dall'assessore al bilancio Silvano Montaldo, il capogruppo del M5S Manuel Meles: "Mille simbolini di circuiti vari, addirittura il contactless e Apple Pay (ma non funziona nessuno dei due), ma quando dovete premere il verde per il pagamento siete fregati. Il tastino che dovrebbe essere a sfioro viene ormai letteralmente sfondato dagli utenti nella speranza di avere quel maledetto ticket. Un parcometro sì e uno no accetta le carte, se siete fortunati nei 20 minuti che girate per pagare 15 minuti di parcheggio forse non vi fanno sanzioni. Sempre che riusciate a premere il tastino verde. Ata rimbalza, l’ufficio traffico pure. Niente, a Savona siamo rimasti al paleolitico anche con i parcometri".