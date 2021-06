Pronto pediatrico Santa Corona, lo sfogo di una mamma: "Proveranno vergogna coloro che prendono queste decisioni?"

" Due sere fa mi sono dovuta recare con mio figlio al pronto soccorso - prosegue il racconto della mamma di Loano - Ero spaventata e agitata. Con la macchina ho attraversato nel buio più intenso la via che conduce al padiglione dove credevo avrei trovato soccorso. Era tutto chiuso, buio pesto, neppure un'indicazione. Ho telefonato al centralino: mi hanno comunicato di recarmi al 'pronto soccorso di sotto'. Entro con la macchina dove entrano le ambulanze: ci misurano la febbre e ci indicano un altro ingresso. Lì siamo accolti da una splendida infermiera e con lei attraversiamo i corridoi del primo intervento: inutile scrivere quanto un bambino, già agitato, possa rimanere impressionato al vedere tanti pazienti in attesa delle prime cure. Poi, su una porta, la scritta: 'pronto soccorso pediatrico'. La stanza è piccola: una scrivania, un lettino e due mobiletti con lo stretto necessario ".

"Per fortuna non vi erano altri bimbi. È arrivata subito la dottoressa che ha visitato Gabriele con visibile cura, passione, attenzione. Mi hanno subito rassicurata: Gabriele ha solo qualche piccola escoriazione esterna. Il mio cuore riprende un battito più o meno regolare e allora, mentre la dottoressa completa il referto, mi permetto di fare qualche domanda sulla situazione di pediatria: semplicemente non esiste più e tra qualche giorno rimarrà solo un pediatra di reperibilità. Ora mi chiedo: ma proveranno almeno un poco di vergogna coloro che prendono queste decisioni? Mi sento impotente, sono schifata da questa orrenda situazione. È la salute dei nostri bimbi! Vergognatevi voi che vi riempite la bocca solo di belle parole alle quali ormai non crede più nessuno o solo gente come voi!".