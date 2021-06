Energizzanti naturali: quali sono i più efficaci?

Se stai cercando qualche suggerimento che ti aiuti ad orientarti tra le innumerevoli proposte di energizzanti naturali che offre il mercato, sei nel posto giusto! Per scegliere l’integratore più adatto a te, ti basta seguire alcuni semplici consigli e scoprire anche quali sono i meccanismi d’azione che permettono al tuo organismo di produrre più energia senza … ulteriore stress!

Energizzanti naturali: ecco cosa devono contenere e perché.

- Energizzanti naturali a base di tonici nervini : perché non sono mai la risposta giusta.

- Energizzanti naturali senza tonici nervini: tutti i vantaggi.

Energizzanti naturali: quando è il momento di assumerli.

- Energizzanti naturali: tutto sta nel meccanismo di azione!

- Energizzanti naturali: le caratteristiche fondamentali per una scelta consapevole.

Energizzanti a base di tonici nervini: perché non sono mai la risposta giusta

La maggior parte degli energizzanti naturali fa leva sull’idea di “darti una sferzata di energia”. Per questo per la loro fabbricazione vengono utilizzate sostanze chiamate “tonici nervini”. Questi contengono caffeina, teofillina, teina, teobromina che trovi in tè, caffè, cola, guaranà, matè1…

I tonici nervini agiscono sul sistema nervoso con effetti pressoché immediati: ti senti più sveglio, ricettivo e in generale, sì, pieno di energia! Ma attenzione, l’effetto non è duraturo e, quando cessa, ti ritrovi al punto di partenza con nervosismo, insonnia, irritazione gastrointestinale e una stanchezza praticamente atavica …

Anzi, a lungo andare queste sostanze possono creare veri e propri scompensi come palpitazioni, tremori, sbalzi pressori e ulteriore agitazione o spossatezza.

Energizzanti senza tonici nervini: solo tutti i vantaggi!

Ma cosa non ha funzionato allora? Il fatto è che per produrre nuova energia (e non esaurire la poca che ti è rimasta!) il tuo corpo ha bisogno di “carburante” per alimentare le nostre centraline energetiche cellulari: i mitocondri.

Vuoi sapere di cosa sono “golosi” i mitocondri? Di tutto: di grassi, zuccheri e proteine! Ecco, quindi, qui di seguito, quali sono gli elementi in grado di sostenere anche l’attività di questi preziosi organelli e ridare tono e vitalità a tutto il nostro organismo!

Aminoacidi

Vitamine del gruppo B

Sali minerali

Antiossidanti

Oligoelementi come zinco, ferro, rame e manganese.

I migliori energizzanti naturali li contengono tutti e anche qualcosa in più!

Prendi ad esempio ENERGEA+ di Salugea ed ecco la sua ricetta: Spirulina, Shilajit (PrimaVie®*), Pappa Reale, Ginseng, Semi d’Uva e Manganese.

In particolare, l’Alga Spirulina, in realtà un cianobatterio, cresce in acque dolci, alcaline e calde, per cui è priva di iodio e può essere assunta anche da coloro che devono tenere sotto controllo la propria tiroide. È una fonte ricchissima di aminoacidi, le molecole che compongono le proteine che sono i “mattoncini” di cui è fatto il nostro corpo.

Oppure lo Shilajit (PrimaVie®). È un ingrediente brevettato costituito da un composto bio-minerale naturale che le rocce dell’Himalaya trasudano, apprezzato da millenni in Oriente per il suo potere di ringiovanire e rafforzare l’organismo. Pensa che contiene più di 85 minerali e oligoelementi, antiossidanti e antinfiammatori. È in grado di stimolare la produzione di glutatione, il più potente antiossidante che il nostro corpo produce naturalmente.

Un cocktail davvero prezioso che ti aiuterà a recuperare energia in modo naturale, sicuro e duraturo senza scompensi, né assuefazione. Potrai scoprire tutte le proprietà di ognuno dei componenti con un click. E capirai perché Energea+ di Salugea è la scelta migliore.

Energizzanti naturali: quando è il momento di assumerli.

Energizzanti naturali: tutto sta nel meccanismo di azione!

Cosa succede quando vai in “esaurimento” di scorte energetiche? Di tutto! Stanchezza già dalle prime ore del mattino, desiderio di divenire tutt’uno con il divano la sera, oppure insonnia, facilità ad ammalarsi, una gran voglia di dolci o al contrario inappetenza, bruciori di stomaco, eccessiva irritabilità - per cui alla minima cosa che va storta salti come una molla … E ancora, vuoti di memoria, mancanza di iniziativa, ansia e quella sensazione di essere un povero criceto in un’inarrestabile ruota … STOP! Adesso è il momento di agire.

La sindrome da esaurimento - che molti oggi chiamano burn-out o con l’acronimo G.A.S. (general adaptation syndrome) – si manifesta quando il sistema nervoso viene sollecitato intensamente per un lungo periodo di tempo.

Il nostro organismo è un ottimo “sprinter” in grado quindi di produrre l’energia necessaria a percorrere i 100 metri nel minor tempo possibile, ma anche di reagire con lucidità e prontezza in caso di eventi gravi per la nostra incolumità. Chi non ricorda la storia di quella donna che per estrarre il figlio incastrato sotto un’auto fu in grado di sollevarla?

Queste reazioni sono dovute all’azione combinata di alcuni ormoni - detti dello stress o della paura, come adrenalina e cortisolo - che il nostro cervello ordina agli organi competenti di produrre in caso di “pericolo”. Ma, starai pensando, se sto seduto dietro una scrivania, stanco e stressato, cosa c’entra il pericolo?

Devi sapere che, anche se sei seduto dietro una scrivania, ma con la sensazione di non avere mai abbastanza tempo per fare tutto e l’ansia ti crea un groppo alla gola o ti toglie il respiro, ecco che per il tuo cervello quello è un pericolo, alla stregua di un leone che ti rincorre nella savana!

Ora, se la “reazione” all’evento stressorio è di breve durata, tutto rientra nella normalità in tempi brevi, è fisiologico! Respiri di nuovo normalmente, la digestione funziona, il cuore ha battiti regolari e la pressione sanguigna si normalizza.

Ma, e qui c’è un grosso ma, è la durata che fa la differenza! Infatti, a forza di essere in stato di “allarme”, il tuo organismo va in esaurimento e anche se stimolato a produrre energia, proprio non ce la fa più … ecco perché è così importante usare integratori che non ti facciano bruciare ulteriore energia della poca rimasta (i nervini), andando ad impiegare quelli che invece ti aiutano a produrne di nuova (i non nervini come Energea+).

Energizzanti naturali: le caratteristiche fondamentali per una scelta consapevole.

Saper scegliere il migliore integratore che possa restituirti tono ed energia, non è facile. Per aiutarti, eccoti l’elenco delle principali caratteristiche che un energizzante naturale deve avere, a garanzia di alta qualità e sicurezza:

è confezionato in vetro scuro di grado farmaceutico (non in plastica o blister!), quindi è sicuro ed eco-sostenibile;

(non in plastica o blister!), quindi è sicuro ed eco-sostenibile; sotto il tappo in alluminio di ogni confezione, deve esserci il sigillo riutilizzabile “safeguard” a garanzia della perfetta conservazione del prodotto durante la sua assunzione;

i principi attivi che compongono ogni formulazione devono essere estratti secchi ad alta titolazione , la miglior forma di lavorazione possibile della pianta;

, la miglior forma di lavorazione possibile della pianta; gli ingredienti devono essere tutti naturali al 100% e anche gli eccipienti (meno del 5%);

e anche gli eccipienti (meno del 5%); le capsule (apribili all’occorrenza) che contengono gli attivi devono essere 100% vegetali (e non di origine bovina);

(apribili all’occorrenza) che contengono gli attivi devono essere (e non di origine bovina); l’integratore deve essere notificato al Ministero della Salute Italiano (e il relativo codice deve figurare in etichetta!).

Ora sai come è fatto e come funziona un buon energizzante naturale e sai anche come trovarlo. Quindi, bye, bye stanchezza e benvenuta vitalità!

Salugea è un’azienda nata dall’idea di Marco De Gregorio, sportivo professionista. Avendo scoperto quanti ingredienti assai poco compatibili con la salute e il benessere sono in commercio, ha deciso di creare una nuova linea di integratori ideati per soddisfare un bisogno sempre crescente di naturalità e qualità senza compromessi. Per saperne di più vai su salugea.com .

