Le bombe di Savona e il progetto Maccaja: al liceo "Grassi" l'anteprima del docufilm

Maccaja, il progetto biennale del Liceo Scientifico “Grassi” di Savona in collaborazione con APS gargagnànfilm e ISREC, promosso dal Miur e dal Mibac, si è concluso con la realizzazione del docu-film "Maccaja - Le bombe di Savona".

Diretto da Diego Scarponi, il film, che è stato scritto e realizzato con gli studenti del Liceo, verrà presentato pubblicamente (con libera adesione) lunedì 26 luglio 2021 (ore 21.00) presso l'Arena-Cinema del Priamar di Savona.

Al centro della narrazione il periodo difficile vissuto da Savona nel 1974/1975, le testimonianze di chi ha vissuto quel tragico momento ricordando un periodo storico in parte rimosso dalla memoria collettiva della città ma che ha visto lottare migliaia di savonesi che si sono uniti scendendo in piazza tramite le ronde antifasciste e dicendo no al terrorismo indiscriminato di quel periodo.

L'anteprima di Maccaja sarà proiettata mercoledì 23 giugno alle ore 21.00 nel cortile del Liceo Scientifico Grassi di Savona con ingresso da via Corridoni 2. Gli interessati potranno prenotare uno dei posti disponibili entro il 17 giugno all’indirizzo mail Liceo.Grassi@liceograssi.it (i posti per la proiezione del 22 giugno sono esauriti).

Un altro progetto interessante dal carattere storico ha invece visto coinvolte le studentesse della 4ª A – AFM dell’I.S.S. “Patetta” di Cairo Montenotte in collaborazione con l'Isrec.

Parliamo della video narrazione "La 'Stella Rossa'. Prima Resistenza tra Savona e Val Bormida", sul nesso tra l’antifascismo degli anni ’30 e la nascita dei primi gruppi partigiani nell’entroterra savonese (CLICCA QUI).