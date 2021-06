Politica |

Savona 2021, altro scossone nel centrodestra: Versace si dimette da commissario cittadino di Forza Italia

Il capogruppo di Vince Savona lo ha comunicato oggi al coordinatore provinciale Melgrati. Nei giorni scorsi aveva detto addio alla Lega il vicesindaco Massimo Arecco

Francesco Versace si è dimesso da commissario cittadino di Forza Italia. Il capogruppo in consiglio comunale del gruppo Vince Savona lo ha comunicato quest'oggi a Marco Melgrati, coordinatore provinciale forzista. "Sono state prese decisioni a Genova senza che chi opera politicamente sul territorio savonese venisse minimamente informato. Ilaria Caprioglio, senz'altro di area, come me, è stata mandata via senza possibilità di dialogo. Viene individuato un candidato sindaco del centrodestra e lo apprendo dai giornali. Ho tentato di contattare Carlo Bagnasco più volte sempre con esito negativo. Potrei andare avanti delle mezzore se enunciassi tutti gli aspetti negativi di questa esperienza" spiega Versace che ha specificato che non aderirà più al partito di Silvio Berlusconi nel quale attualmente non era però tesserato. Dopo le dimissioni dalla Lega del vicesindaco e assessore all'urbanistica Massimo Arecco, arriva un altro scossone politico nel centrodestra savonese. Una scelta del candidato, che verrà ufficializzato domani, 18 giugno (leggi QUI), che al momento pare non abbia fatto felice diversi esponenti della politica della città della Torretta. Il dottore savonese era stato nominato dallo stesso Melgrati nel settembre del 2020.

Luciano Parodi

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.