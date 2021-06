Un albero di Canforo per Savona: il 21 giugno la piantumazione del dono alla Città dell’Unione Induista

Lunedì 21 giugno alle ore 11.00, presso i Giardini del Prolungamento di Savona cerimonia di piantumazione di un albero di Canforo classico donato alla Città dall’Unione Induista Italiana (UII). La cerimonia avverrà alla presenza dell’Assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici Pietro Santi. Tutta la cittadinanza è invitata. L’iniziativa si inserisce all’interno di una campagna nazionale promossa dall’Unione Induista Italiana, e denominata “Semina, cresci, fiorisci, matura”, che si articola nell’arco dell’anno su tutto il territorio nazionale e in particolare in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga il 21 giugno. Una ricorrenza mondiale istituita ufficialmente dall’Onu nel 2014, in corrispondenza del solstizio d’estate. Presso varie sedi a Savona, anche quest’anno i praticanti di yoga si incontreranno per celebrare insieme la giornata.

Si incomincerà la giornata al mattino presto con la pratica tradizionale del Surya Namaskara, il saluto al sole, a cura di insegnanti dell’Associazione Studi Yoga e Ayurveda A.S.Y.A om di Savona, presso la terrazza soleggiata dei Bagni Serenella e i Bagni S. Antonio. L’Associazione A.S.Y.A. om proseguirà con le open class presso la sua sede di Via Verdi 43a nei seguenti orari del pomeriggio: h.17.30 e h.19. Una giornata piena all’insegna del rispetto e dell’amore per la natura e dell’antica disciplina dello yoga, ancora oggi preziosa fonte di benessere e salute fisica, mentale e spirituale.