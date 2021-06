Alassio sempre più "cardioprotetta" con un nuovo defibrillatore per la Protezione Civile

Nei giorni scorsi è stato consegnato al gruppo comunale di Protezione Civile un nuovo defibrillatore semiautomatico.

L'apparecchio riconosce la fibrillazione ventricolare e con uno shock elettrico la interrompe ed è inoltre in grado di riconoscere il ritmo defibrillabile senza possibilità di errore.

"Uno strumento prezioso - commenta Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio - che va ad ammodernare e completare la dotazione tecnica della Protezione Civile alassina che si è organizzata attraverso appositi corsi per l'utilizzo di questi nuovi dispositivi medici".

"Unito alle postazioni in città e presso le frazioni - conclude Giannotta - a quelle presso i trespoli dei Bagni Marini, Alassio è sempre più città cardioprotetta".​