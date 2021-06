Speciale elezioni Savona |

Savona 2021, il M5S pronto a correre da solo: "Stiamo pensando di creare una lista pentastellata e una più vicina a Conte"

C'è ancora molta distanza con il Pd ma la porta non è totalmente chiusa: i pentastellati prenderanno una decisione entro le prossime due settimane

Una lista con il simbolo del Movimento 5 Stelle e una civica che si riconosca nell'ex premier Giuseppe Conte, capo in pectore dei pentastellati. Questa la possibile novità per le prossime elezioni comunali nelle file del M5S che, sempre più distanti da un accordo con il Pd come a Roma e Torino, molto probabilmente correranno da soli. Intanto ogni venerdì sera ritorneranno con le riunioni in presenza nella loro sede per fare il punto su diversi aspetti. "Vogliamo mantenere una nostra identità e far partecipare le persone con noi così abbiamo deciso di ritornare in presenza e dare un colpo decisivo - spiega il capogruppo del M5S in consiglio comunale Manuel Meles - al centro ci saranno le questioni programmatiche, i temi e le proposte. Nei prossimi 15-20 giorni prenderemo una decisione definitiva su cosa fare. C'è molta distanza e quindi la strada sembra chiara". Nei prossimi giorni quindi i pentastellati savonesi dovrebbero prendere una decisione definitiva per la corsa alle amministrative, ma la porta non è totalmente chiusa al Pd e ai partiti di sinistra che sostengono il candidato sindaco Marco Russo. "Come detto a più riprese vogliamo entrare nel merito della questione sui temi e decidere insieme il candidato e comunque non abbiamo mai detto no al nome di Russo. Una piccola disponibilità c'è ma non vogliamo aderire ad un pacchetto dove è già stato tutto deciso, cosi non c'è mai stato bene". Una lista comunque sia con o senza coalizione ci sarà ma ci sarà spazio anche per chi si rivede nell'ex Premier. "Se corressimo da soli vogliamo creare una lista civica sotto il cappello di Conte per chi si riveda in lui, una parte moderata" ha concluso Meles.

Luciano Parodi

