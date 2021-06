La Serie A arriva su TIMVISION arricchendo l’offerta di intrattenimento di TIM grazie all’accordo con DAZN

Grazie all’accordo fra TIM e DAZN tutte le partite della prossima stagione della Serie A arrivano su TIMVISION arricchendo l’offerta di intrattenimento dell’hub TIM, al momento l’aggregatore di contenuti per tutta la famiglia più grande in Italia.

Già partner tecnologico per la distribuzione in Italia, TIM rafforza così la sua alleanza con il colosso dello streaming sportivo e oltre a rendere disponibili le partite della Serie A TIM per il triennio 2021/2024, i clienti TIMVISION potranno accedere a tutto il catalogo sportivo on demand di DAZN.

La Serie A TIM sarà disponibile con Timvision Box

TIM e DAZN hanno un accordo in esclusiva per cui l’operatore è partner tecnologico per la distribuzione dei contenuti e quindi solo TIM potrà essere veicolo terzo dell’app DAZN. I clienti potranno continuare ad abbonarsi direttamente a DAZN e vedere gli incontri attraverso i dispositivi quali smart TV che dispongono dell’app DAZN, ma questa non sarà presente su altre piattaforme oltre a TIMVISION.

Inoltre, per garantire ai propri clienti una migliore esperienza di visione e supportare al meglio la trasmissione delle partite, TIM ha pensato a un nuovo modem in grado di garantire un segnale di qualità anche su spazi più ampi.

Una migliore esperienza di intrattenimento sportivo con il nuovo modem “Wi-Fi 360 Serie A TIM”

Per offrire ai propri clienti la migliore esperienza di intrattenimento sportivo TIM ha pensato di inserire nella sua offerta il nuovo modem “Wi-Fi 360 Serie A”.

A partire dal nome si intuisce quanto la Serie A sia importante per la strategia TIM per i prossimi anni che al momento offre grazie a TIMVISION una delle migliori esperienze di intrattenimento grazie ai numerosi accordi siglati negli ultimi anni ad esempio con Disney+, Netflix e Prime Video.

Il nuovo modem Wi-Fi 360 Serie A di TIM sarà particolarmente potente e adatto a raggiungere con un segnale di qualità ogni angolo delle abitazioni, anche quelle più grandi. Come previsto dalla normativa i clienti saranno comunque liberi di utilizzare un modem di loro scelta, ma questo non consentirà loro di fruire di alcune impostazioni come i repeater mesh TIM, essenziali per abitazioni molto ampie e quindi elettromagneticamente difficili.

TIMVISION, dal calcio all’intrattenimento per tutta la famiglia

Gli appassionati di calcio potranno dunque accedere a un catalogo esclusivo di contenuti sportivi abbonandosi a TIMVISION. I prezzi degli abbonamenti sono in fase di definizione, ma l’offerta di intrattenimento di TIMVISION è sicuramente appetibile considerando che è l’hub più completo di contenuti in streaming dedicati a tutta la famiglia in Italia.

Grazie ai numerosi accordi stretti da TIM, infatti, TIMVISION offre ai propri clienti un’infinita varietà di contenuti, a partire dai contenuti di Disney+ per i più piccoli a Netflix e Prime Video.