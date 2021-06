L'olio cbd e i suoi benefici

CHE COS'E' L'OLIO DI CBD? Nell'ultimo decennio nelle statistiche mondiali si è registrato un forte incremento nell'utilizzo delle piante e dei rimedi erboristici per affrontare al meglio i piccoli problemi della vita quotidiana. Tra i prodotti naturali a disposizione si fa lentamente sempre più spazio prodotti a base di cannabis, i quali contengono più di quattrocento composti naturali e proprietà benefiche tra cui il CBD, il cannabidiolo. Questa sostanza si trova nelle infiorescenze della cannabis e varia nella quantità a seconda della singola pianta o della specie. Dal CBD viene creato un olio o altri prodotti che sono completamente legali e portano diversi benefici: principalmente tranquillizzano, calmano, facilitano il sonno, riducono lo stress, alleviano l'ansia. È possibile acquistare i prodotti a base di olio di CBD anche su molti siti online, tra i quali spicca Justbob.ch. Il CBD è il più importante componente della cannabis a non avere effetti psicoattivi: non agisce a livello del sistema nervoso centrale e quindi non ha effetti psicoattivi quali l'alterazione della coscienza. Contrariamente il THC, l'altro importante componente della cannabis, ha un effetto psicotropo e per questo è illegale. I prodotti definiti come cannabis light sono a base di CBD, quindi, sono completamente legali e utilizzabili, tra questi è presente l'olio di CBD. I BENEFICI DELL'OLIO DI CBD L'utilizzo dell'olio di CBD può portare diversi benefici al corpo e alla mente: sicuramente può aiutare nella gestione dei disturbi legati all'ansia. Studi scientifici hanno dimostrato che l'utilizzo di olio di CBD nei soggetti ansiosi può portare a una diminuzione dello stress e alla riduzione degli effetti fisiologici dell'ansia (per esempio può abbassare il ritmo del battito cardiaco dovuto alle situazioni di stress). Inoltre, può migliorare le prestazioni per quanto riguarda l'attenzione e la memoria. Aiuta coloro che soffrono di attacchi di panico o di ansia sociale, agendo sui neurotrasmettitori del cervello. Gli studi hanno evidenziato che l'olio di CBD può venire utilizzato anche per il disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo post traumatico da stress e la depressione. Per quanto riguarda l'utilizzo per il sonno, la sua azione non è quella di provocare sonnolenza, ma di regolare il ritmo sonno/veglia, consentendo di avere più energia durante le attività della giornata eliminando gli episodi di sonnolenza. L'olio di cbd può venire in soccorso nelle semplici sfide della vita quotidiana: per esempio può aiutare l'ansia di piccoli eventi come parlare in pubblico, sostenere un esame universitario, andare a un colloquio di lavoro. Alla fine di una giornata impegnativa può aiutare ad allentare le tensioni e rilassarsi. Il CBD agisce inoltre in maniera benefica su coloro che presentano sintomi di astinenza a causa di

fumo o sostanze stupefacenti, diventando un valido aiuto a chi vuole uscire da una dipendenza. Può infine aiutare chi ha problemi di alimentazione in quanto è in grado di stimolare l'appetito, consente di regolarizzare l'intestino.

L'olio di CBD, quindi, può diventare un valido sostegno apportando un beneficio ai problemi che si possono incontrare nella vita quotidiana.

L'OLIO DI CBD E LA CURA DI CORPO E CAPELLI

L'olio di cbd è inoltre ottimo per la cura del corpo e dei capelli. Coloro che presentano problemi di pelle secca, rughe, psoriasi, eczema e acne possono beneficiare dell'utilizzo di quest'olio. Ha un'azione antiossidante e aiuta a prevenire l'invecchiamento della pelle. Ha la caratteristica di idratare in profondità. Alcuni prodotti per la pelle a base di CBD vengono integrati con estratti botanici che hanno un effetto lenitivo, collaborando quindi a creare ottimi prodotti naturali utili in caso di irritazione, desquamazione o arrossamento.

I capelli possono beneficiare dell'utilizzo di questo olio poiché è ricco di aminoacidi, acidi grassi e antiossidanti: tutti ingredienti importanti per la salute dei capelli e del cuoio capelluto. Aiutano a mantenere i capelli sani e lucidi, a ridurre la quantità di sebo, a stimolare la crescita.

Per utilizzare l'olio di cbd su capelli e pelle è possibile assumerlo in gocce per via sublinguale o applicarlo direttamente con prodotti a base di CBD pensati appositamente a questo scopo.

Anche il settore della cosmetica negli ultimi anni ha lanciato diversi prodotti a base di olio di CBD: candele, creme, trucchi, maschere, impacchi. Nel 2020 sono stati utilizzati da moltissime donne, tra cui personaggi famosi del mondo dello spettacolo: se vuoi approfondire l'uso di questo olio per la tua skin care quotidiana o per la cura dei tuoi capelli puoi leggere questo articolo.

CI SONO CONTROINDICAZIONI?

Essendo una sostanza derivante dalla cannabis alcune persone hanno il desiderio di utilizzare l'olio ma si preoccupano di potenziali effetti collaterali. Questi si presentano in rarissimi casi e possono comprendere secchezza della bocca, stanchezza, cambiamenti nell'appetito, bassa pressione sanguigna, diarrea, vertigini, sonnolenza. Inoltre, secondo uno studio dell'OMS del 2018 l'olio di CBD potrebbe interferire con la scomposizione di alcuni farmaci soggetti a prescrizione medica: in questi casi prima dell'assunzione è consigliabile avere il parere di un medico. Per quanto riguarda le creme a base di CBD esiste la rara possibilità dell'irritazione della pelle: per ovviare a questo problema basta semplicemente procedere come nel caso di tutte le altre creme, provandole su una piccola porzione di pelle prima dell'utilizzo. In generale se si rispetta un dosaggio normale e non si eccede con l'assunzione di un'elevatissima quantità di olio di CBD è un prodotto piuttosto sicuro che potete utilizzare in moltissimi aspetti della vostra vita quotidiana, godendo dei suoi molteplici benefici.