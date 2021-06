Alassio, un fine settimana denso di eventi aspettando l'estate

Quello si avvicina a grandi passi è un fine settimana denso di appuntamenti a sottolineare il desiderio di godere della bella stagione ormai alle porte. Se lunedì 21 giugno cadrà di fatto il solstizio d'estate, è anche vero che il week end che lo precede offre già una vasta gamma di opportunità di svago e divertimento.

Si inizia venerdì 18 giugno alle ore 18, quando con il patrocinio del Comune di Alassio, l'artista Ale Goweeld inaugurerà la personale alla galleria Artender di Alessandro Scarpati, in Passeggiata Cadorna 53 ad Alassio. "Vision∞" è il titolo dell'allestimento che potrà essere visitato fino al 4 luglio con apertura nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle 22.

Si prosegue all'insegna dello sport e delle due ruote, sabato 19 giugno con il secondo appuntamento con "Diablolica" l'appuntamento che nasce dalla voglia di far vivere ai visitatori di Alassio un’esperienza unica che possa mixare il piacere di condividere una sgambata con uno dei più grandi campioni del passato come El Diablo Claudio Chiappucci e il fascino dei sapori e della tradizione enogastronomica della Liguria. Si parte alle 9,30 dallo Iat (previa prenotazione sempre allo Iat tel 0182 647027 - info@visitalassio.eu) alla volta del Castello dei Marchesi di Clavesana di Rezzo, aperto appositamente per l'occasione, dove la Cantina De Peri ha allestito un "disimpegno" di prelibatezze nostrane.

Il giorno successivo, domenica 20 giugno, va in scena la quarta edizione della Randonnée del Muretto di Alassio, su un percorso di circa 200km e un dislivello di circa per ciclisti tesserati e in regola con le pratiche di tesseramento. Si parte tra le 7,30 e le 8,30 del mattino dalla centralissima Piazza Partigiani, a pochi metri dal famosissimo Muretto per muovere verso Pieve di Teco e poi rientrare attraverso Colle San Bartolomeo a Villanova dove si prende la Salita di Paravenna, simbolo del Trofeo Laigueglia, fino a Testico per scendere infine nuovamente ad Alassio.

Ma la domenica ha sicuramente un risvolto glamour, durante la giornata per la presenza degli "Ambulanti di Forte dei Marmi": dalle 8 alle 20 in Piazza Paccini e Via Diaz con le loro bancarelle dove trovare il meglio dell’artigianato toscano ed italiano di qualità: pelletteria di altissima fattura artigianale, la migliore produzione nazionale di cashmere, abbigliamento in genere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tutta la splendida produzione di tessuti di arte fiorentina.

Alla sera la moda incontra la solidarietà nell'evento benefico Fashion On Cruise, sfilata di moda e charity dinner dello chef Stellato Ivano Ricchebono presso la terrazza del Diana Grand Hotel di Alassio trasformata per l'occasione nel ponte di una nave da crociera. Un evento nato dall'idea di un gruppo di commercianti alassini che hanno condiviso la gioia della ripartenza e della solidarietà nei confronti della Croce Bianca di Alassio. Info e prenotazioni Diana Grand Hotel 0182 642701)