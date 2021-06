"Un mare di emozioni" ad Albenga: il programma

Ad Albenga tornano le manifestazioni estive. Ad aprire la stagione “Un mare di emozioni” che si terrà sul lungomare di Albenga il prossimo 25/26 e 27 giugno.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Abbiamo deciso di realizzare questo evento in forma light nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, ma con il desiderio di tornare poco a poco alla normalità. A differenza degli altri anni non vi sarà lo street food, ma saranno valorizzate e coinvolte ancor più le attività presenti sul lungomare. Abbiamo preso tale decisione per agevolare chi ha subito le conseguenze economiche più pesanti a causa dell’emergenza Covid e del lockdown”.

Musica, cibo e divertimento per tre serate che daranno il via ufficiale all’estate ingauna.

“Oltre alle proposte enogastronomiche delle attività commerciali ci sarà musica, divertimento, il mercatino degli hobbisti e dell’artigianato sia sulla passeggiata Andrea Doria che sulla passeggiata Cristoforo Colombo e molto altro per offrire a tutti un weekend ricco di emozioni” conclude Passino.

Aggiunge l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Ringraziamo i locali che hanno aderito al fine di arricchire la manifestazione: Circolo Nautico, Bagni Gallinara, Maqueda, Caffè Noir, Bagni Italia, La dolce vita, Caprice, Punta Lena, Gelateria Dama, B-side, Il Galeone. Con un mare di emozioni parte la stagione estiva albenganese, stagione ricca di musica, teatro, visite guidate, sport e serate culturali."

Programma esibizioni sul palco centrale sito sulla passeggiata Cristoforo Colombo: venerdì 25 giugno Combricola del Blasco; sabato 26 giugno Band tributo a Battisti – organizzato dall’associazione ENEA; domenica 27 giugno Progetto Festival.

Le attività che hanno aderito alla manifestazione proporranno piatti da asporto ideati per l’occasione e proporranno intrattenimento musicale con djset e musica dal vivo.