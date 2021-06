Varigotti, sabato 19 giugno un "open day" per scoprire le particolarità e i segreti di Punta Crena

Punta Crena, il caratteristico promontorio di Varigotti con la torre in vetta, è oggetto di una ambiziosa progettazione ambientale, che ha l’obiettivo di valorizzarne le caratteristiche naturali e paesaggistiche.

Il progetto, denominato “Restauro ambientale sostenibile del Promontorio di Varigotti”, è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e gestito dal Comune di Finale Ligure in partenariato con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio (proprietaria dell’area), l’Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione Finalese, l’associazione Varigotti Insieme; tra gli aderenti parte attiva vi sono il Mudif – Museo diffuso del Finale ed il Centro di Educazione Ambientale “Finale Natura”, che si occupano della valorizzazione rispettivamente dei caratteri storico-archeologici e naturalistico-ambientali.

L’Open day di sabato 19 giugno darà modo ai partecipanti di visitare l’area, accompagnati dalle Guide del Centro di Educazione Ambientale, per conoscerne per particolarità, scoprirne i segreti, ammirarne la bellezza, e contemporaneamente prendere parte alla presentazione di quello che è il progetto di restauro ambientale in corso di definizione.

Volete sapere come si intende aumentare la biodiversità dell’area creando nuovi habitat e recuperando quelli degradati dall’incuria? Non vi resta che partecipare!

La visita si svolgerà dal borgo vecchio di Varigotti (piazza Cappello da Prete) in due turni, uno alle 16.30 e uno alle 18 (attenzione però: gli orari potrebbero subire variazioni in base al numero dei partecipanti).

Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 15 di venerdì 18 giugno usando il modulo online (QUI) in alternativa si può chiamare ai numeri: 339.2093889 (Laura), 347.8900194 (Carlo), 333.8771184 (Francesca), 346.2257005 (Cooperativa Sibilla). La visita è gratuita.