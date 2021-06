Politica |

Savona, giù i veli sul candidato del centrodestra per le comunali: sarà il dottor Schirru (FOTO e VIDEO)

I massimi rappresentanti dei partiti che appoggeranno la lista in sala Martiri di Nassiriya per l'ex primario di Chirurgia dell'Ospedale San Paolo

Sono calati gli ultimi veli sul nome che concorrerà allo scranno più alto nel Consiglio comunale di Savona per la coalizione di centrodestra: nella sala Martiri di Nassiriya del palazzo della Provincia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e i massimi rappresentanti provinciali e savonesi dei partiti che appoggeranno la lista hanno presentato la candidatura di Angelo Schirru, ex primario di Chirurgia dell'Ospedale San Paolo. Schirru sarà rappresentante di un centrodestra "più unito che mai in tutti i Comuni che andranno al voto" ha rassicurato il presidente Toti, definendo il candidato sindaco "un uomo noto non solo per la sua attività di medico all'ospedale San Paolo, ma anche per il suo impegno nel sociale e nella cultura". Fari puntati sul domani ma anche sugli ultimi anni di amministrazione, coi ringraziamenti ad un emozionato sindaco uscente, Ilaria Caprioglio: "Ha fatto molto nonostante un esperienza non facile, con un Comune in dissesto economico: ricordo che Savona è stato il primo Comune nel quale abbiamo vinto". La sfida per i prossimi cinque anni è dunque lanciata per governare su "una città che sta cambiando molto": "In Italia c'è sempre qualcuno che pensa che si possa fare meglio, io penso che si possa fare molto ed è già tanto" ha concluso il governatore sottolineando come tutte le forze della coalizione abbiano maturato insieme la volontà di proseguire unite andando oltre anche ad alcune incomprensioni del passato.

Parodi - Pastorino - Vassallo

