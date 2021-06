Accordo raggiunto per i fondi FEASR: Piana "Nuovi fondi alle regioni, 4.5 milioni in più alla Liguria"

"Dopo tante riunioni e concertazioni finalmente siamo arrivati ad una conclusione sul nuovo criterio di riparto dei fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), relativo agli anni 2021 e 2022, sbloccando risorse fondamentali per le aziende agricole”.

Lo ha detto il vice presidente e assessore all'Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana, che prosegue: “Nel decreto approvato oggi su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli la Liguria, con oltre 104 milioni sul biennio a disposizione, vede così un incremento di 4.5 milioni rispetto a quanto stimato originariamente, confermando che stiamo lavorando nella giusta direzione. Inoltre potremo d'ora in poi contare su assegnazioni certe e definitive per spingere l' acceleratore sulla ripartenza dando risposte concrete ad un settore in espansione come quello primario”.

“Non abbiamo ottenuto una svolta sui criteri di riparto – termina Piana - vista la nostra presa di posizione insieme a tante altre Regioni a favore dei criteri oggettivi in luogo di quelli storici, ma almeno potremo riaprire i bandi".