Area di crisi industriale complessa, Benveduti: "Altri 3 milioni in favore del savonese"

"Ulteriori 3 milioni di euro regionali in favore dell'area di crisi industriale complessa del savonese". A dirlo è l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, a seguito dell'approvazione in giunta del bando, attuativo dell'azione 1.5.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020, dedicato alle infrastrutture di ricerca.



La misura, che prevede la concessione di un'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammissibili (con il limite massimo di contributo di un milione di euro), sarà attiva dal 2 luglio al 6 agosto 2021.



"Fin dalla mia nomina ad assessore ho costantemente seguito i tavoli di crisi industriale savonesi - continua Benveduti - Regione Liguria, pur nelle ristrettezze economiche a disposizione, ha affiancato ai bandi nazionali Invitalia altrettante risorse regionali, attivando, unitamente a questo nuovo intervento, agevolazioni per complessivi 21,5 milioni di euro con l'obiettivo di perseguire la valorizzazione e il rafforzamento della competitività del territorio, che deve scontare, oltre l'emergenza economica dettata dalla pandemia, decenni di scellerate politiche di deindustrializzazione".



Sono ammissibili interventi, nell’ambito della smart specialization strategy regionale, che hanno l'obiettivo di potenziare infrastrutture esistenti, realizzare processi di accorpamento e interventi funzionali allo sviluppo di attività di ricerca.