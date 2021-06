Vigili del Fuoco, un bando per 314 ispettori antincendio

Un bando per 314 posti nella qualifica di ispettore antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo ha pubblicato la Gazzetta ufficiale (serie speciale Concorsi ed esami), specificando i requisiti per l’ammissione: età massima di 30 anni, laurea in architettura o in ingegneria e abilitazione all’esercizio della professione.

Inoltre, è richiesta l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo quanto stabilito dal regolamento del Ministro dell'Interno del 4 novembre 2019, n. 166.

Posti riservati

Il 29% dei posti è riservato al personale che espleta funzioni operative, il 10% ai volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il 2% agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Il personale con funzioni operative non è soggetto al limite di età, mentre la soglia anagrafica per il personale volontario è fissata in 37 anni.

Domanda e termini

Il termine per le candidature scade l'8 luglio 2021. Per partecipare al concorso, è necessario inviare la domanda per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all'indirizzo concorsionline.vigilfuoco.it



I candidati devono essere in possesso di identità Spid (Sistema pubblico d'identità digitale) per accedere all’applicazione.

Prove preselettive

L'ammissione alle prove di esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva, qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso. La comunicazione della sede, data, orario e modalità dell’eventuale prova preselettiva o della prova scritta verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2021 e sul sito dei Vigili del Fuoco

L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relative alle materie oggetto delle prove di esame. Ai fini dell'ammissione alle prove d'esame, tale prova preselettiva si intende superata al conseguimento del punteggio di 6/10.

Accedono alla prove d'esame un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso.



Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una orale.

La prova scritta

La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti o nella soluzione di quesiti a risposta multipla e verte, congiuntamente o disgiuntamente, su geometria delle masse e scienza delle costruzioni nonché, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:

• Elettrotecnica e impianti

• Meccanica e macchine

• Idraulica

I candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 sono ammessi alla prova orale.

La prova orale

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:

• Fisica

• Chimica

• Topografia

• Elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

• Elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi

• Elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale

• Ordinamento del ministero dell'interno, con particolare riferimento al dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30, la prova orale si intende superata.

Il bando e l'accesso alla procedura informatica qui www.vigilfuoco.it