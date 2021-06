Presentata la rassegna "Quiliano Città Viva": tutto il programma delle manifestazioni estive

Grande successo per la prima serata di “Quiliano Città Viva”: sold out e doppio bis per la performance di Lorenzo Monguzzi e Alex de Simoni.

Lorenzo Monguzzi, Yo Yo Mundi, Mauro Ermanno Giovanardi, i Gang, Ilaria Gaspari, Carlo Aonzo, Simona Baldelli, Francesca Valente, vincitrice dell'edizione 2021 del “Premio Italo Calvino”, sono alcuni dei nomi del programma della rassegna culturale “Quiliano Città Viva”, presentato dall'Amministrazione comunale in occasione del concerto-anteprima del cantautore Lorenzo Munguzzi, tenutosi nella serata di venerdì 18 giugno 2021 presso il Teatro Nuovo di Valleggia.

Programma, questo, che è stato realizzato con il partenariato e la direzione artistica dell'Associazione “E20”, la collaborazione dell'Associazione “Centofiori” e il supporto del “Premio Calvino” di Torino, e con il contributo della Fondazione Agostino De Mari di Savona.

“Siamo davvero contenti - dichiarano il Sindaco Nicola Isetta e l'Assessore alla Cultura Nadia Ottonello - per la realizzazione del programma della rassegna “Quiliano Città Viva”, che costituisce la naturale evoluzione di “VociTeatroMusica”, in una dimensione multisettoriale di qualità, rivolta alla canzone d'autore, alla narrativa e saggistica, al teatro, all'impegno civile e al recupero della memoria delle nostre radici. Desideriamo ringraziare in particolare gli uffici comunali per il supporto fornito, il presidente dell'Associazione “E20” Roberto Grossi, nonché tutti coloro che stanno collaborando per l'ottima riuscita di questo ambizioso programma.”

“Abbiamo pensato ad una rassegna culturale composta da eventi unici ed originali, di diverso genere ma sempre di altissima qualità, con lo scopo di regalare al pubblico grandi emozioni . L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio con forme di intrattenimento mai banali, di alto livello ma accessibili a tutti, facendo diventare la Città di Quilano un nuovo centro culturale e implementando anche l’offerta turistica del comprensorio”, dichiara Roberto Grossi, direttore artistico della rassegna “Quliano Città Viva”.

Successivamente al concerto di Lorenzo Monguzzi sono previsti altri eventi musicali speciali, tra cui la celebrazione del centenario della nascita di Astor Piazzolla con il concerto dei The Italian Accordion Bros previsto per sabato 3 luglio 2021, il concerto "Mandolitaly" del Carlo Aonzo Trio in programma per martedì 27 luglio 2021, il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi con Marco Cosma Vignera Carusino (chitarra) e Rachele Rebaudengo (violoncello), programmato per venerdì 6 agosto 2021, nonché il concerto degli Yo Yo Mundi con i Gang che, nella serata di domenica 5 settembre 2021 suggellerà la due giorni dedicata alla scoperta dei "Percorsi che resistono", dedicati ai partigiani e agli eroi della Liberazione, già inaugurati tra il 24 e il 25 aprile 2021, sulla base del progetto condiviso tra l'Amministrazione comunale, l'Anpi provinciale e la redazione di "Quilianonline".

Proprio la memoria delle radici partigiane e antifasciste della comunità quilianese rappresenta uno dei punti fermi della programmazione di "Quiliano Città Viva". Ne è prova, ad esempio, lo spettacolo teatrale “La ragazza della foto, un amore partigiano”, dall'omonimo libro di Donatella Alfonso e Nerella Sommariva, adattato e interpretato da Elena Serra. Come pure l'incontro con il saggista Claudio Vercelli, dedicato al libro "Neofascismo in grigio. La destra radicale tra l'Italia e l'Europa" (Einaudi).

Proprio l'interazione tra musica, teatro e libri rappresenta il "trait d'union" della rassegna culturale "Quiliano Città Viva", sia attraverso il coinvolgimento dell'Associazione "Centofiori" che gestirà, ad esempio, l’incontro per la presentazione dei libri "Vita nascosta delle emozioni" (Einaudi) di Ilaria Gaspari.

Ma la vera novità è rappresentata anche da una collaborazione che si instaura tra la Città di Quiliano e il "Premio Italo Calvino" di Torino, in collaborazione con il mensile culturale "L'Indice": oltre alla presentazione dell'ultimo romanzo "Alfonsina e la strada" (Sellerio) di Simona Baldelli (già finalista al Premio Calvino e vincitrice del Premio John Fante 2013), è altresì prevista la prima uscita ufficiale (dopo quella della premiazione) della vincitrice dell'edizione 2021, Francesca Valente, appena proclamata a Torino lo scorso 15 giugno. Sabato 26 Giugno, presso la Biblioteca Comunlae, verrà inaugurata la mostra fotografica “Mostra fotografica “Il Muro Invisibile. Ventimiglia 2015-2021” del reporter Jacopo Gugliotta, aperta al pubblico fino al 15 luglio.

Da segnalare anche la presentazione di "Quiliano, una città da scoprire" (Alzani Editore), guida turistica, culturale e illustrativa dedicata a Quiliano, realizzata dal Comune e con il contributo del gruppo Conad Nord Ovest e della Fondazione Agostino De Mari. Non mancano inoltre gli eventi dedicati alla scuola "DNA Musica" di Savona e in particolar modo, nel mese di settembre, l'evento espositivo internazionale dedicato alla Mail Art. Altri appuntamenti ed altre sorprese sono in via di definizione.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19 vigenti. Per le prenotazioni occorre inviare una email all'indirizzo servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it o telefonare al numero 335/6671370.