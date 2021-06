Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'Mongolfiera di panna e ciliege'

Merenda biscottata per una ricarica al volo

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► la vitamina C delle ciliegie rinforza le difese immunitarie ► i carboidrati dei biscotti integrali forniscono energia di scorta ► il cioccolato fondente favorisce il rilascio della serotonina, l’ormone del buonumore ► il calcio della panna promuove la salute di ossa e denti

Ingredienti (per 4 persone) 1 manciata di ciliegie

8 biscotti integrali (tipo gallette)

80 g di panna montata (già zuccherata)

40 g di cioccolato fondente Procedimento FASE 1 Mettete i biscotti in un frullatore

FASE 2 Frullate fino ad otterrete una polvere

FASE 3 Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria o a microonde

FASE 4 Unite la polvere di biscotti al cioccolato fuso

FASE 5 Mescolate bene fino ad ottenere un impasto omogeneo

FASE 6 Date all’impasto la forma di una mongolfiera e fate riposare in frigo per 5 min.

FASE 7 Lavate le ciliegie e tagliatele a pezzetti

FASE 8 Unite i tocchetti di ciliegie alla panna montata

FASE 9 Sistemate la crema di panna e ciliegie sulla mongolfiera di biscotti e cioccolato

FASE 10 Completate la mongolfiera con due piccioli e una ciliegia intera per formare il cesto volante

