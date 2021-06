Loano, Nappi (MIU): "Lamentele per il servizio di raccolta rifiuti, pronti a proporre un sistema completamente nuovo"

"Nonostante l'arrivo della bella stagione, ci stiamo trovando difronte ad una pessima situazione derivante da un non corretto funzionamento della raccolta rifiuti. Un pessimo biglietto da visita per una città turistica come Loano, con l'amministrazione sempre più inerme dall'apportare qualche soluzione concreta ai problemi e pronta a scaricare le responsabilità sull'azienda titolare dell'appalto per il servizio". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita che ha annunciato la propria candidatura per la carica di sindaco in vista delle prossime comunali di Loano.

"La raccolta rifiuti è un tema che intendiamo affrontare con particolare impegno - prosegue Nappi - siamo pronti a proporre un sistema completamente nuovo che prevederà bonus fiscali per i cittadini più virtuosi e la possibilità di conferire vetro e plastica anche all'interno dei contenitori presenti in alcuni negozi e nel contempo ottenere dei buoni da spendere presso quelle stesse attività. Si tratta di una grossa ripianificazione del servizio: tutti i dettagli di questa iniziativa saranno svelati a luglio, in occasione dei primi incontri con la cittadinanza in vista delle elezioni".