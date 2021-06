Borghetto, la Lega si rafforza con l'ingresso dell'assessore Mariacarla Calcaterra

Dopo il sindaco Giancarlo Canepa anche l’avv. Mariacarla Calcaterra, assessore borghettino con delega a Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo e Pari Opportunità, entra a far parte della Lega.

L’assessore Calcaterra era stata eletta nella lista 'Borghetto C’è - Canepa sindaco' che seppur civica è sempre stata dichiaratamente di centro-destra, in quanto sostenuta, in allora, da tutti i partiti di area, in particolare Forza Italia e Lega.