Speciale elezioni Savona |

Savona 2021, i Verdi non le mandano a dire al centrodestra: "La città deve tornare al proprio ruolo di capoluogo a cui la destra ha abdicato in questi 5 anni"

Tuona anche Grande Liguria Savona: "Non serve un programma di rilancio, è sufficiente ripetere il copione buono per ogni elezione"

"'Sotto a chi tocca' è il titolo di una delle più riuscite commedie di Govi, che ora sta diventando centrale nella città di Savona. A destra tutte e tutti parlano, entrano ed escono da partiti. Non si ringraziano a vicenda anzi si tirano, a stare a notizie di stampa, vere e proprie sciabolate verbali". Non le mandano a dire i Verdi savonesi dopo la presentazione avvenuta ieri del candidato sindaco della coalizione del centrodestra Angelo Schirru. "Noi vorremmo chiedere al Presidente Toti, all'assessore Santi, che pare ormai diventato "assessore di Torriglia" perché, tutti lo vogliono ma per ora nessuno lo piglia, al candidato sindaco, pensionato dialogante, a tutti i partiti della coalizione avversaria: Come pensate di affrontare la grave crisi occupazionale cittadina? Come pensate di fronteggiare la grave crisi demografica della città di Savona, che sta pesantemente invecchiando senza offrire nulla alle giovani generazioni?" continuano. "Noi crediamo che Savona debba assumere un ruolo importante nel proprio comprensorio e soprattutto tornare al proprio ruolo di capoluogo di provincia a cui la destra ha abdicato in questi cinque anni - concludono i Verdi - Vorremmo poterci confrontare sui progetti e per questo mi riconosco nelle proposte di Marco Russo, come Europa Verde Liguria, anche perché sarebbe ad oggi difficile capire cosa vuole fare la destra dopo aver disastrato Savona in questi cinque anni". Anche Grande Liguria Savona non fa mancare alcune stoccate sulle elezioni amministrative. "Le corazzate politiche stanno scendendo in campo a Savona, con la solita formula pochi intimi decidendo il candidato, che le masse gaudenti devono appoggiare senza riserve, non serve un programma di rilancio, è sufficiente ripetere il copione buono per ogni elezione, in quanto non avendo prodotto quasi mai nulla i proclami elettorali sono sempre attuali. E i savonesi? Gli verrà detto o mangi sta minestra o salti la finestra" dicono. "Unici mugugni sono di coloro che rischiano il posto in lista e conseguentemente la poltrona. Noi auspichiamo che la società civile savonese sia in grado di proporre alternative valide fatte di partecipazione dei cittadini al programma elettorale e soprattutto con un candidato Sindaco davvero espressione della città, noi li saremo, a dare il nostro contributo lealmente senza nulla chiedere se non finalmente dare un amministrazione di Savonesi per Savona" concludono dal partito.

Comunicato Stampa

