Pietra, al via i controlli sulle spiagge libere: attenzione rivolta al distanziamento e al fenomeno dei 'bagnanti fantasma' (FOTO)

Sono iniziati in questo fine settimana i controlli sulle spiagge libere di Pietra Ligure da parte del personale di Alma #LuogoSicuro.

Il team del "Servizio Spiagge", infatti, si dedicherà all’attività di informazione dell'utenza ed alla vigilanza sui comportamenti non idonei da parte di coloro che frequenteranno i litorali pubblici.

I controlli, dalle 8 alle 18, proseguiranno oltre che per il prossimo weekend di giugno, anche per tutti quelli di luglio, per tutte le giornate di agosto e per i primi due fine settimana di settembre. Particolare attenzione sarà rivolta, in ottica anti-covid, al rispetto del distanziamento tra le varie postazioni.

Inoltre, in collaborazione con la Polizia Locale, riflettori puntati anche sul fenomeno dei 'bagnanti fantasma', frequentatori dei lidi che 'prenotano' il loro posto sul litorale con asciugamani, ombrelloni e sdraio: materiale che poi viene lasciato incustodito ad occupare la zona anche quando i legittimi proprietari non sono presenti. Una pratica vietata dall'ordinanza balneare.