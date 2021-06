Savona, dal 21 giugno parte il servizio Ata di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti per le utenze domestiche

Da lunedì 21 giugno 2021 diventerà gratuito il servizio di Ata Spa per il ritiro a domicilio degli ingombranti per la città di Savona. Il servizio sarà disponibile dietro preventiva prenotazione e fino ad un massimo di 3 pezzi. I cittadini potranno continuare a conferire i rifiuti ingombranti anche direttamente presso il Centro di raccolta di Via Caravaggio, attivo tutti i giorni.

Per prenotare il ritiro presso il proprio domicilio basterà telefonare al numero verde di ATA Spa 800 453 562, oppure recarsi presso lo sportello di Piazza del Popolo, a Savona. Per la prenotazione saranno presi i dati dell’utenza e associati ad un numero che dovrà essere esposto sui rifiuti per strada.

L'iniziativa è volta a promuovere il corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare a prevenire l’abbandono di quelli ingombranti.

“La decisione – commenta Gianluca Tapparini, amministratore unico ATA Spa – deriva da un'analisi approfondita effettuata sul servizio di ritiro ingombranti a domicilio e tiene conto della quantità degli abbandoni che pregiudicano il decoro del territorio, comportando al tempo stesso costi di smaltimento aggiuntivi”.

Il servizio è esclusivamente dedicato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche potranno conferire presso il Centro di raccolta o richiedere un servizio urgente di ritiro a domicilio, a pagamento, scrivendo a commerciale@ataspa.it.

Sarà invece sospeso il servizio di facchinaggio e di sgombero locali, attualmente esternalizzato alle cooperative, lasciando a queste ultime il rapporto diretto con le utenze, in caso di loro necessità. La nuova organizzazione nella gestione dei rifiuti ingombranti è in linea con quella prevista dal Piano Industriale della futura new Co. che gestirà il servizio a Savona nei prossimi anni.